Marika: il legame con Marilena tra le imitazioni di Annalisa

Ieri sera, 14 maggio, Amadeus ha lanciato il programma Like A Star sul Nove, dedicato agli imitatori di cantanti. Tra le esibizioni, tre ragazze hanno interpretato Bellissima di Annalisa, ma sono state superate dal team di imitatori di Elton John. Tra di esse c’era Marika, 34 anni, originaria di Taranto e residente a Rozzano, madre di due bambini, Gabriele e Samuele, e attualmente in una relazione con Marilena, iniziata da un anno.

Marika ha raccontato nella sua presentazione di aver sempre avuto una passione per la musica, risalente all’infanzia, quando cantava con un microfono giocattolo. Ha affermato che cantare la fa sentire a proprio agio, come se fosse nel posto giusto. Purtroppo, durante l’esibizione, il trio non ha ricevuto il punteggio necessario dai giudici e si trova ora nel ripescaggio, insieme ai team di Max Pezzali e Cesare Cremonini.

Il programma ha già generato entusiasmo sui social, con commenti positivi per le performance.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it