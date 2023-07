Marika Ferrarelli: l’intervento a Zona Bianca un boomerang che le si è rivoltato contro

“A volte quando leggo i commenti capisco quanta ignoranza ci sia in giro. Il mio “non ho le ferie” non è un lamento! Ma voi pensate sia un lavoro semplice e facile solo perché non zappo la terra! Ma vi riprendete? Non capisco questo accanimento sul mondo dei social, quando per me esistono tantissimi altri mestieri dove la gente non si affatica fisicamente a svolgere delle mansioni! Esistono tanti lavori strapagati dove letteralmente la gente non fa niente! Però lì vi state zitti! Seconda cosa: il mio era semplicemente un dire che se fosse per me tante volte chiuderei tutto e mi isolerei, perché sono una ragazza di 22 anni, lavoro e sono esposta qui sui social da quando ne ho 16/17. Voi non potete capire cosa ci sia dietro”.