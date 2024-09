Marijuana in casa a Cosenza: Bambina di due anni in coma farmacologico, genitori sotto inchiesta.

Una bambina di due anni è attualmente in coma farmacologico presso l’ospedale Annunziata di Cosenza, dopo aver ingerito marijuana. I genitori l’hanno portata d’urgenza in ospedale quando hanno notato che la piccola non rispondeva più agli stimoli. All’arrivo in ospedale, la bambina era incosciente e i medici hanno eseguito esami tossicologici che hanno confermato l’ingerimento della sostanza. Le circostanze esatte di come la bambina sia venuta in contatto con la marijuana non sono chiare e sono oggetto di indagine.

La polizia, dopo essere stata allertata dai sanitari, ha avviato un’indagine e ha perquisito l’abitazione dei genitori a Cosenza. Il caso è sotto la direzione della Procura, guidata da Antonio D’Alessio. Secondo le informazioni trapelate, l’assunzione di marijuana da parte della bambina sarebbe stata accidentale, ma le forze dell’ordine sono in cerca di ulteriori chiarimenti, specialmente perché il padre della bambina ha precedenti penali e si trova agli arresti domiciliari.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei minori in ambienti in cui potrebbero essere presenti sostanze pericolose. I genitori, colpiti da questa tragedia, stanno affrontando la grave situazione della loro figlia in un contesto di indagini legali. La rapidità con cui gli operatori del pronto soccorso hanno preso in carico la bambina è stata fondamentale, ma ora la madre e il padre vivono nel timore di conseguenze legali oltre a quelli già presente a causa della condizione della loro figlia.

Le autorità stanno cercando di stabilire un quadro chiaro dei fatti, considerando anche l’ambiente familiare e le eventuali negligenze. La comunità di Cosenza è scossa da questo evento drammatico, e la speranza è che la bambina possa recuperare e tornare a casa sana. Nel frattempo, sono intensificate le campagne di sensibilizzazione sui rischi associati all’abuso di sostanze da parte degli adulti e sull’importanza di proteggere i bambini da tali situazioni.