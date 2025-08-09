Marigliano rafforza gli uffici comunali con nuove assunzioni

Il Consiglio comunale di Marigliano ha affrontato due temi cruciali nella sua ultima sessione: l’approvazione dei debiti fuori bilancio e la modifica del Documento Unico di Programmazione (DUP), che permette nuove assunzioni nel personale comunale. Il sindaco Giuseppe Bocchino ha sottolineato l’urgenza di intervenire, evidenziando che, sebbene il Piano delle Assunzioni (PAO) fosse stato approvato a marzo, non erano state intraprese azioni concrete.

In un contesto di scarsità di personale, il sindaco ha affermato che la decisione politica è stata quella di impiegare le risorse disponibili per rinforzare l’organo comunale. Ha sottolineato l’importanza di orientare la programmazione verso le categorie C, necessarie per il buon funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici. Bocchino ha inoltre riferito di aver ascoltato i responsabili dei vari settori, i quali hanno manifestato chiaramente la necessità di nuove figure professionali per supportare le operazioni quotidiane.

Nel corso del dibattito consiliare, si sono discusse le modalità di assunzione delle nuove risorse. Il sindaco ha dichiarato che si procederà utilizzando le graduatorie esistenti di concorsi già svolti, includendo anche il personale della Polizia Municipale. Questo approccio, ha spiegato Bocchino, mira a snellire le procedure di assunzione per evitare ritardi che potrebbero danneggiare i cittadini. Le assunzioni non avverranno tramite nuovi concorsi, ma attingendo a elenchi già predisposti, in modo da colmare prontamente le carenze di organico.