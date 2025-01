Mariella Scaringella, il saluto a zia Lena e la sua reazione al video di Gianmarco Zagato

Se siete attivi su TikTok, è probabile che conosciate il video della creator Mariella Scaringella che incontra Gianmarco Zagato a un evento. Nella clip, Mariella chiede a Gianmarco di salutare due sue amiche, Noemi e Serena. Tuttavia, a causa della dislalia di Mariella, il nome “Serena” viene pronunciato male, trasformandosi in “Selena” e persino in “zia Lena”. Questa confusione genera una reazione divertente, portando Mariella a sbuffare: “No! Selena con la L di Loma!”.

Il video è diventato virale, rendendo Gianmarco Zagato una figura popolare online, correlata anche alla gag di “zia Lena”. Questo episodio è stato oggetto di discussioni nel podcast di Gianmarco, dove ha commentato la situazione. Durante l’ultima puntata, Mariella ha espresso la sua gioia nel vedere il suo nome menzionato, rivelando di essere una grande fan di Gianmarco. Ha dichiarato: “Non so se questo video arriverà mai a Gianmarco, voi fateglielo arrivare per favore!”.

Mariella ha continuato a spiegare che molti dei suoi follower le chiedono di collaborare con Gianmarco, affermando che sarebbe felicissima di farlo. In un momento di autoironia, ha detto: “Sarebbe un onore per me fare un video con lui… comunque Nicole ha detto che io sono disagiata, no, io sono esaurita che è un’altra cosa”. Ha poi aggiunto di amarli entrambi, definendoli i suoi “genitori” su TikTok. Infine, ha invitato tutti a ricordarsi di pronunciare “Serena con la L di Loma” e a far partire un hashtag in merito.

La domanda rimasta aperta è se Mariella Scaringella avrà l’opportunità di partecipare come ospite a “Tavolo Parcheggio”, un evento molto seguito. Le interazioni tra i creator di TikTok, come queste, non solo intrattengono il pubblico, ma creano anche legami e opportunità nel mondo dei social media, mostrando come anche un semplice episodio possa dar vita a momenti divertenti e significativi nella community online.