Mariella Nava sul palco di Effetto Venezia 2025 dopo Ruggiero

Il festival Effetto Venezia 2025 subisce una modifica significativa nel suo programma musicale. Il concerto di Antonella Ruggiero, previsto per il 3 agosto, è stato annullato per motivi di salute. Al suo posto, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un’esibizione di Mariella Nava, che presenterà lo spettacolo “Note di Donna”.

Mariella Nava, cantautrice rinomata nel panorama musicale italiano, è riconosciuta per la sua intensa carica emotiva e la raffinatezza delle sue interpretazioni. Da anni nel settore, ha fatto la sua comparsa sulla scena italiana negli anni Ottanta, guadagnando fama grazie a brani iconici come “Fai piano” e “Per amore”, che ha presentato anche al Festival di Sanremo. Come autrice, ha scritto successi per artisti illustri, tra cui Renato Zero.

Il suo spettacolo, che promette di coinvolgere e commuovere il pubblico, sarà un viaggio attraverso temi che spaziano dall’amore a questioni sociali, trattati con sensibilità. Mariella ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il Club Tenco e il Premio Mia Martini, attestando la qualità delle sue opere.

L’organizzazione del festival ha espresso i migliori auguri di pronta guarigione ad Antonella Ruggiero e assicura che l’esibizione di Mariella Nava offrirà un’intensa esperienza musicale, nel contesto di un festival che celebra la creatività femminile in arte e cultura.