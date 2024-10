MariaVittoria Minghetti: “Shaila ha detto che sono una Z”

MariaVittoria Minghetti ha espresso il suo forte disprezzo nei confronti di Shaila Gatta dopo il suo ritorno in Casa al Grande Fratello, a seguito di un’esperienza in Spagna. Durante una conversazione, ha apertamente dichiarato: “Mi sta sulle balle, non la posso sopportare e vi dico pure un’altra cosa: a me da anche fastidio che sia tornata, se ne poteva restare a Madrid”. Il suo sfogo è avvenuto anche in presenza di Javier Martinez, il quale ha svelato un segreto riguardante Shaila, rivelandole ciò che la Gatta gli aveva confidato sotto le coperte, lontano dai microfoni. MariaVittoria, sorpresa da questa informazione, ha promesso a Jessica Morlacchi di organizzare una sceneggiata nei giorni successivi.

La gieffina ha accusato Shaila di averla etichettata come “una Z” perché, a suo dire, la Gatta credeva che lei stesse cercando di sedurre Javier. MariaVittoria ha commentato: “Ho una visione ben specifica di Shaila. L’ho sempre detto. Lei qua fuori in Casa ha una maschera, la vera Shaila esce sotto le coperte”. Ha ulteriormente sottolineato che Shaila parla in modo artificioso e finge di essere una paladina delle donne, mentre in realtà insulta altre donne.

Successivamente, MariaVittoria ha aumentato le sue critiche, descrivendo Shaila come “una str*nza” che la nomina nonostante fosse immune. Ha espresso incredulità riguardo alla relazione tra Lorenzo e Shaila, affermando: “Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera. Certo che sono sincera, non mi piace e ve lo ripeto mille volte”.

MariaVittoria ha concluso il suo sfogo affermando che il suo disprezzo per Shaila è così intenso da farle provare fastidio per il suo ritorno nella Casa. Ha esclamato che Shaila non è veramente innamorata di Lorenzo e che si divertirà a rivelare la verità riguardo al loro rapporto. In sostanza, MariaVittoria ha manifestato la sua contrarietà nei confronti di Shaila in modo molto evidente e deciso, sottolineando la sua convinzione sul carattere falso della Gatta e la sua difficoltà nel tollerarla.