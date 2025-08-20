Mariavittoria Minghetti e le denunce contro l’odio online

Mariavittoria Minghetti, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di prendere posizione contro l’odio online, un problema che ha colpito molti ex gieffini. La dottoressa, nota per la sua relazione con Tommaso Franchi, ha annunciato di voler dare avvio a azioni legali per proteggere la sua reputazione.

Non è la prima volta che il fenomeno degli attacchi online coinvolge i partecipanti al reality. Anche Helena Prestes e Javier hanno dovuto affrontare minacce e insulti da parte di fan estremisti. A differenza delle edizioni precedenti, l’ultimo Grande Fratello ha visto un incremento significativo delle polemiche tra fan, che influiscono negativamente sulla vita di chi esce dalla Casa.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice avevano già denunciato campagne di odio sui social, con profilazioni false create per danneggiare la loro immagine. Mariavittoria ha deciso di unirsi a queste voci, esprimendo il suo malcontento attraverso un messaggio su Instagram, dove avverte che i tentativi di diffamazione, siano essi verbali o online, possono portare a conseguenze legali.

Mariavittoria ha sottolineato l’importanza del rispetto e della responsabilità nella convivenza civile, aggiungendo che chi non rispetta queste norme dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Ha informato di aver già sporto denuncia alla Polizia Postale e che è pronta a inviare lettere legali a chi continuerà a comportarsi in modo scorretto.

Sebbene non siano stati specificati gli episodi che l’hanno spinta a questa reazione, è chiaro che l’odio e i fandom tossici rappresentano una problematica persistente per gli ex concorrenti dei reality show.