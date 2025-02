Mariavittoria lascia Tommaso e Helena si ritira

Dopo la diretta del 20 febbraio 2025 del Grande Fratello, si è scatenato un grande caos nella Casa. Tommaso Franchi ha reagito a una clip che mostrava la fidanzata, Mariavittoria Minghetti, avvicinarsi ad Alfonso D’Apice, creando tensioni tra i due. Franchi, deluso, ha espresso il suo risentimento, dicendo: “Se avessi visto quei video due mesi fa non saremmo qui”. La risposta di Mariavittoria ha colto impreparato l’idraulico: “Non provavo nulla per te in quel periodo”. Questa rivelazione ha ferito profondamente Franchi, che ha dichiarato che per lui era finita. Mariavittoria, infuriata per aver visto i suoi affari privati messi in piazza, ha risposto: “Non esisto più qui”. Tuttavia, in un secondo momento, Franchi si è scusato e i due hanno fatto pace.

Anche tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma ci sono stati scontri. Dopo aver visto un video in cui Zeudi parlava della sua relazione con Javier Martinez, Helena ha accusato l’ex Miss Italia di essere “falsa” e di intromettersi nella sua vita. La tensione è aumentata e Helena ha minacciato di lasciare il programma, dicendo di non sopportare più il comportamento di Zeudi. Ha sottolineato l’ipocrisia della sua coinquilina, lamentandosi che, mentre le offriva lasagne, non la salutava mai. La situazione all’interno della Casa era tesa e le animosità tra i concorrenti sembravano destinate a crescere.