Mariavittoria e Tommaso si baciano al Grande Fratello: domande curiose

Mentre Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes continuano la loro trama da soap opera nella casa del Grande Fratello, ci sono gieffini che hanno deciso di agire invece di chiacchierare. Nella notte di venerdì, due partecipanti si sono baciati, ma le immagini non sono state trasmesse su Mediaset Extra, suscitando critiche sui social dai telespettatori curiosi. Ieri pomeriggio, Mariavittoria Minchetti, conversando con Amanda Lecciso, ha lasciato intendere di aver baciato Tommaso Franchi.

Seppure Mariavittoria non fosse molto chiara, Tommaso è stato più diretto. Ieri sera, Luca Calvani ha messo in imbarazzo il suo coinquilino chiedendo dettagli sul loro incontro. “Ma io non capisco, ma c’è stato qualcosa? Che avete fatto?” ha chiesto. Tommaso, visibilmente imbarazzato, ha confermato il bacio ma Calvani, insistente, ha continuato a provocarlo sul tema, mentre Tommaso ha difeso Mariavittoria, dicendo che è bella e carina.

Mariavittoria ha parlato di Tommaso con Amanda, esprimendo chiaramente il suo interesse. “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente e sensibile, ma è molto chiuso,” ha dichiarato. Ha spiegato che entrambi sono riservati e non si espongono facilmente. Mariavittoria ha affermato che le piacerebbe conoscerlo meglio anche fuori dalla casa e che porterebbe Tommaso a cena, ma ha aggiunto che la loro relazione sta procedendo lentamente a causa della sua introversione. “Non escludo nulla perché lui mi interessa,” ha detto, sottolineando che desidera abbracciarlo e sta iniziando a conoscerlo.

Unique è la dolcezza di Tommaso, che ha sorpreso Mariavittoria con la sua sensibilità. La gieffina ha detto che mentre le cose si sviluppano lentamente all’interno del programma, è chiaro che la connessione tra di loro sta crescendo. Questo scenario di tensione romantica all’interno della casa del Grande Fratello continua a catturare l’attenzione del pubblico, rendendo il tutto una storia intrigante da seguire.