MariaVittoria: “Cornificata con la mia migliore amica. Tommaso e Maica?”

I gieffini hanno discusso della recente partecipazione di Tommaso Franchi al Gran Hermano in Spagna. Durante la conversazione, Helena e le Non è la Rai hanno chiesto a MariaVittoria Minghetti come si sentisse riguardo a questa “gita” del suo amico speciale e se fosse preoccupata per un possibile avvicinamento tra Tommaso e Maica Benedicto, la bella spagnola. MariaVittoria ha rivelato di sentire già la mancanza di Tommaso e di rattristarsi per la sua assenza, ma ha anche affermato che non farebbe di questa situazione un dramma se lui dovesse baciarsi con Maica. Ha spiegato che ha affrontato esperienze ben peggiori rispetto a un possibile bacio tra Franchi e Benedicto.

Minghetti ha condiviso la sua esperienza di tradimento, raccontando di come il suo ex fidanzato l’abbia tradita con la sua migliore amica. “Cornificata dal mio ex, figuratevi se crollo per un bacio di Tommaso,” ha detto con un tono di accettazione. Ha aggiunto che non si strapperà i capelli né piangerà se li vedrà insieme, pur ammettendo di provare un minimo di dispiacere. “Una cosa del genere non mi distruggerebbe. Lo potrei anche sopportare,” ha dichiarato con determinazione.

MariaVittoria ha poi raccontato il caos che ha vissuto quando ha scoperto il tradimento. Dopo aver passato cinque anni con il suo ex fidanzato, ha cominciato a sentire che qualcosa non andava. La sua migliore amica, con cui si frequentava nel loro gruppo, l’ha portata a indagare e, alla fine, ha scoperto che mentre era ancora insieme al suo ex, lui era coinvolto con lei. Questo momento è stato difficile per MariaVittoria, che ha descritto il panico provato in quel frangente come una reazione normale per una situazione così dolorosa.

Durante il racconto, quando MariaVittoria ha menzionato il tradimento, la regia ha deciso di censurare il segmento, inquadrando poi Clayton Norcross da solo in cucina. La reazione di Helena, che ha vissuto una situazione simile, era evidente, mostrando un forte coinvolgimento emotivo.