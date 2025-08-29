Mariateresa Pavia: trionfo al Festival Voci dal Mediterraneo

Pantelleria – La giovane artista pantesca Mariateresa Pavia continua a stupire con la sua voce intensa e la sua energia unica. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in vari programmi televisivi e radiofonici, come “Star per una notte” e “Sogni di Gloria” su Rai Radio 2, Mariateresa ha raggiunto un nuovo importante traguardo con il brano “Fuori di Testa”, presentato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, diretto artisticamente dal M° Massimo Galfano.

Con questa canzone, l’artista ha ottenuto tre premi in un’unica edizione: Miglior Voce, Premio della Critica e Premio Radio Canale Italia. Un riconoscimento che sottolinea la sua crescita artistica e la capacità di emozionare.

“Fuori di Testa” si presenta come un inno alla libertà e all’autenticità, un viaggio emotivo che esplora il desiderio di connessione con la natura e l’universo. Questa ballata contemporanea unisce delicatezza e forza, trasformando la fragilità in energia.

Il brano è distribuito da Virgin Music Group, parte di Universal Music, confermando il suo valore artistico e collocandolo tra le produzioni più promettenti della scena musicale italiana. Da oggi, il videoclip è disponibile e il brano è ufficialmente in rotazione su importanti emittenti nazionali e indipendenti.

La carriera di Mariateresa prosegue: i suoi precedenti singoli, “Strada Vuota” e “Maledetto Cuore”, restano presenti nelle classifiche, mostrando il suo solido legame con il pubblico. Sostenuta da Eventi e Management Italia, Mariateresa si afferma come una delle promesse più brillanti della musica italiana, portando con sé il nome della sua amata Pantelleria.