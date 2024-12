Mariasole Pollio: Scopri la Co-Conduzione del PrimaFestival 2025

L’attrice e presentatrice Mariasole Pollio, nata a Napoli nel 2003, sarà co-conduttrice del PrimaFestival di Sanremo 2025, insieme a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia molto presto, con il debutto nella miniserie “Violetta” nel 2011. Il suo talento si fa notare, e nel 2018 ottiene un ruolo importante come Sofia Gagliardi in “Don Matteo”.

Lo stesso anno, Mariasole inizia a condurre “Battiti Live” accanto a Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, riuscendo a raggiungere un record di sei edizioni consecutive. Questa esperienza la lancia definitivamente nel panorama televisivo italiano. Altri lavori significativi includono la partecipazione nel cortometraggio “Il mozzicone equilibrista” del 2013 e in “Giulia” nel 2015, oltre alla commedia “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni.

Nel 2020, Mariasole ha debuttato come scrittrice con il libro “Oltre”, pubblicato da Mondadori. Ha anche partecipato a eventi internazionali, come “MAS for From Milan With Love – Next Gen”, dove ha condiviso il palco con DJ Khaled e Max Brigante. Inoltre, ha trovato spazio in radio, diventando una presenza fissa nel programma “105 Loves Music”.

Nonostante la sua crescente popolarità, Mariasole è molto riservata riguardo alla sua vita personale. Anche se è seguita da 1,4 milioni di followers su Instagram, evita di condividere dettagli sulla sua vita sentimentale. Ha però confermato la sua relazione con Marco Salvaderi, batterista del gruppo Room9, rivelando tratti della loro storia d’amore attraverso i social media.

In conclusione, Mariasole Pollio si distingue come un talento versatile, spaziando dalla recitazione alla scrittura e alla conduzione. Con i suoi successi in vari ambiti del mondo dello spettacolo, è diventata una delle figure più promettenti della sua generazione, rappresentando un esempio di determinazione e passione per la professione. La sua carriera continua a evolversi, e il prossimo passo sarà sicuramente il PrimaFestival di Sanremo, dove la sua presenza sarà sicuramente un grande richiamo per il pubblico.