Mariasole Pollio (vista recentemente alla co-conduzione di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci) sarebbe dovuta essere alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del film La Regina Di Cuori di cui è protagonista, ma alla fine ha dato forfait.

Nessun capriccio da diva, ma una brutta infezione da curare.

“Ciao a tutti mi hanno sempre fatto un po’ timore questo tipo di post, sfiorano sempre una linea sottile tra il bisogno di comunicare e il vittimismo. Qui se non si fosse capito non ce n’è nemmeno un po’. Come vi raccontavo ieri non sto molto bene,ho un infezione da curare che ringraziando dio non è niente di grave (mi sento fortunatissima a poter scrivere così) ma con se mi sta portando un po’ di sintomi e ho bisogno di rimettermi. Per tanto con un dispiacere che non so neanche descrivere non potrò essere presente alla 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia.

Mi sento comunque vincente perché se non fosse stato per questo piccolo intoppo ero lì già da qualche giorno… i sogni grandi come i miei comportano grandi sfide, e quando è così vuol dire che sei sulla strada giusta, avrò tanto da raccontare e questo finirà sugli aneddoti della mia (mi auguro) lunghissima carriera. Non mi arrendo e recupero tutti i pensieri belli e tutte le forze perché il Festival è solo la prima delle tante cose incredibili che ci aspettano da ora in poi, e che ho in serbo per voi quest’anno. Sono sicura che io e Venezia avremo un altro tempo tutto nostro e sarà incredibile. Penso fortemente che nulla accade per caso e che un motivo più grande c’è sempre, io sono pronta ad accoglierlo! Un grossissimo in bocca al lupo a tutti i miei amici e compagni di squadra, brillerete e brilliamo tantissimo io sono lì con voi”.