Marianucci: il nuovo capitano del Napoli si presenta ai tifosi

Ieri, il Napoli ha dato avvio a un incontro con i tifosi a Dimaro, segnato da momenti di tensione e incertezze. Nonostante la pioggia, i supporters hanno atteso con entusiasmo l’arrivo della squadra. Durante l’incontro, Antonio Conte e il suo staff hanno cercato di rassicurare i tifosi, esprimendo gratitudine per il supporto e scusandosi per eventuali incomprensioni del passato.

Conte ha sottolineato l’importanza della modestia e della dedizione, affermando che la presunzione non appartiene a chi è realmente intelligente. Ha poi enfatizzato il forte senso di appartenenza e la passione dei tifosi, evidenziando che, nella scorsa stagione, la presenza di 50.000 spettatori alla prima partita ha testimoniato un legame speciale tra la squadra e il pubblico.

Intervenendo a fianco del mister, il dirigente Oriali ha condiviso la sua fiducia nel gruppo attuale, precisando che nonostante non avessero la rosa più forte, il lavoro di squadra ha avuto un ruolo cruciale nei successi ottenuti. Ha confermato l’entusiasmo per la nuova stagione e le aspettative di soddisfazioni per il futuro.

Nel frattempo, il Napoli continua il ritiro con sessioni di allenamento che includono lavori fisici e tattici, mentre i giocatori recuperano da infortuni. La squadra si prepara ad affrontare le sfide della stagione 2025/2026 con nuove ambizioni e obiettivi ben definiti.