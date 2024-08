Mariano Gallo: come mai non vedremo Priscilla in tv

Per tre stagioni Priscilla è stata al timone di Drag Race Italia, che però quest’anno sembra non andrà in onda su nessuna piattaforma. Mariano Gallo, in arte Priscilla, ospite al Politicamp di Reggio Emilia ha dichiarato che la sua agente fa fatica a trovargli un ingaggio in tv. L’artista ha spiegato che fuori dai programmi dedicati alle drag queen non sembra ci sia spazio, almeno su Tele Meloni. In effetti Mariano Gallo non ha tutti i torti, basta pensare a quello che è accaduto con il programma di drag, Non Sono Una Signora, rinviato almeno tre volte e poi piazzato in piena estate (dove ha ottenuto comunque dei buoni risultati) per poi essere cancellato.

“Io faccio ancora difficoltà. La mia agente fa ancora fatica a trovarmi un lavoro in altri programmi televisivi. Perché Priscilla va bene per Drag Race Italia perché è un programma di drag condotto da drag. Ma Priscilla in altri programmi televisivi in Italia non la vedrete. Almeno per il momento, almeno fino a quando avremo questo governo. Sarà impossibile avere Priscilla in un altro programma televisivo, come concorrente, come ospite. Ho avuto una conversazione telefonica con la mia agente che mi ha detto: “Io ho difficoltà… Ho le porte chiuse in faccia. Tutto questo perché? Perché c’è questo background culturale, culturale tra virgolette, che non considera una drag queen come un’artista ma considera la drag come un fenomeno da baraccone. Questo perché è il gay con la parrucca che deve sfogare la sua femminilità.

Dopo la prima stagione di Drag Race Italia, ho partecipato a vari programmi Rai. Ho partecipato a varie puntate di Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini, I Soliti Ignoti di Amadeus… Ma tutto questo accadeva prima del governo attuale. E Priscilla nasce proprio sulla Rai, nel 2001, nel programma Al Posto Tuo.

Molti mi scrivono: “Eh ma Drusilla ha presentato il Sanremo, ha fatto l’Almanacco del Giorno Dopo. Ma Drusilla non è una drag queen. In più quando ha fatto queste cose, l’ha fatto quando non c’era ancora questo Governo quindi la dirigenza non era quella di Destra come quella attuale”.