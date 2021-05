Mariano Catanzaro due settimane fa è stato al centro del gossip per le sue dichiarazioni su Tommaso Zorzi. Ospite di Francesco Fredella su Radio RTL 102.5 l’ex tronista ha rivelato di essere “attratto da Zorzi e dal suo modo di essere“. Qualche sito ha parlato di ‘coming out’ facendo indispettire il ragazzone.

“Non mi aspettavo tutto questo clamore, anche perché alcune cose sono state travisate da giornalisti medio bassi. Le mie parole sono state travisate. Io ho rilasciato un’intervista in cui si parla dell’amore a 360 gradi. – riporta www.biccy.it – Per me tutto quello che fa star bene l’anima posso definirlo amore. – ha continuato Catanzato – Il mio non è stato un coming out, a me piace la testa di Tommaso Zorzi, è sempre preciso ma mi può piacere anche la testa di una donna o di un altro uomo. Non si tratta di un coming out. Dopo la mia intervista con Tommy abbiamo avuto modo di sentirci e mi ha detto che gli hanno fatto piacere determinate parole”.

Per fortuna Fredella ha abbassato la cresta dell’ex tronista: “Quando si va in Tv e si entra nel mondo della cronaca rosa e del gossip che piace tanto si deve anche accettare la critica. Ho letto personalmente pezzi di colleghi e sono state riportate le dichiarazioni che tu hai fatto qui in radio. Non diamo la colpa ai giornalisti“.

Il signorino non si aspettava tutto questo clamore? Ma Catanzaro vuole prendere per i fondelli noi? Qual era il senso di andare in radio a dire che ha un legame con Zorzi? Personalmente non ho parlato di ‘coming out’, ma diciamo che le sue dichiarazioni erano molto ambigue (e volpine): “Vivo la vita in base alle sensazioni e l’amore non ha genere, capite? Sono assolutamente attratto da lui e dalle sue espressioni. Se è innamoramento? So che sentirlo mi fa stare bene. Se c’è solo amicizia o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Nel suo modo di rapportarsi mi attrae e intriga“.

Io non mi sognerei mai di dire che il mio migliore amico ‘mi attrae’, ‘mi intriga’ né tantomeno risponderei che ‘la vita è tutto un divenire’ se mi chiedessero se sono innamorato di lui. Fossi in Marianone direi un grazie ai giornalisti ‘medio bassi’.

Marià, c’hai provato ma…

Mariano Catanzaro ci tiene a precisare che quella con Tommaso è “un’amicizia speciale” (se sento un’altra volta questo termine ‘butto un grido‘).

L’ex tronista e Pupo anche a La Presse ha precisato che con Tommaso c’è “solo” amicizia.

“Il mio non è stato un outing. Non ho mai detto di essere gay, anche se non ci sarebbe nulla di male. Le mie affermazioni sono state travisate. Alcuni giornalisti – prosegue in esclusiva a LaPresse.it – hanno sporcato qualcosa di bello, pulito e coraggioso, solo per fare clic. Viviamo, purtroppo, ancora in una società retrograda, ancorata a vecchi pregiudizi. A Tommaso voglio bene. Provo un grande affetto nei suoi confronti.

Perché bisogna alludere a qualcosa che non c’è? E perché nella vita fa più notizia l’amicizia tra due uomini e non quella tra due donne? Perché l’amicizia tra due persone dello stesso sesso viene sistematicamente associata a una omosessualità latente? È semplicemente discriminatorio.

Sono molto contento per Tommaso, che in questo momento sta vivendo una bella storia d’amore. Sono felice per lui, che ha trovato una persona con cui iniziare un nuovo percorso di vita. Tommaso merita di essere felice e vivere liberamente il suo amore. È una persona, bella, interessante e generosa. Mi ritengo fortunato di averlo incontrato nel mio cammino.

I rapporti di amicizia tra uomini possono anche sfiorare la perfezione. Sono talmente incontaminati e veri da poter sfiorare la parola amore. Un’amicizia senza paletti, pura, che consente di essere veri, senza tabù. – ha concluso Catanzaro – Di fare una battuta senza doversi preoccupare di essere frainteso, di essere complici e di essere affini su molte tematiche“.