E poi arriva la dichiarazione che non ti aspetti. Oggi Mariano Catanzaro ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 ha confessato di essere attratto da Tommaso Zorzi. L’ex tronista ha rivelato che lui e l’opinionista de L’Isola dei Famosi si stanno sentendo da 2 mesi.

“Se c’è qualcosa che vi devo dire? Dopo a sua vincita al GF Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora. Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale. Se c’è solo amicizia o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi. […] L’amore ha mille sfaccettature.

Vivo la vita in base alle sensazioni e l’amore non ha genere, capite? Sono assolutamente attratto da lui e dalle sue espressioni. Se è innamoramento? So che sentirlo mi fa stare bene. Nel suo modo di rapportarsi mi attrae e intriga. Quando ho capito di questo sentimento/attrazione? Noi ci sentiamo la sera quando lui si rilassa e parliamo di tutto, ma non mi sembra l’ora adatta per dirvi cosa ci diciamo. Lo desidero perché sta aggiungendo del bello alla mia vita. Se oltre alla testa di Tommy sono attratto dal suo corpo? Il suo aspetto è molto piacevole, l’amore ha mille forme”.