Mariano Catanzaro ha deciso di far chiarezza sul suo orientamento sessuale dato che, dopo averlo visto seduto sul trono di Uomini e Donne, ha parlato di “attrazione mentale” e “amore” nei confronti di Tommaso Zorzi e Giovanni Ciacci, due suoi amici/conoscenti apertamente omosessuali.

Il dubbio che Mariano Catanzaro fosse bisessuale o quantomeno fluido è così venuto a tutti (seppur le etichette a volte, sono troppo strette per le persone), così ha deciso di far chiarezza una volta per tutte e di parlarne in diretta su Instagram.

“Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay” – ha dichiarato Mariano Catanzaro, come riportato da IsaeChia.it – “Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronz*te? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?“.

Mariano Catanzaro: “Provo amore per i miei amici maschi, ma non attrazione fisica”

L’ex tronista e pupo de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha poi aggiunto: “Io ho detto solo che è una persona carinissima e che tutto quello che mi fa star bene è amore. Se mio fratello mi fa un regalo e mi fa star bene, io provo amore verso di lui. E che vuol dire che se provo amore verso mio fratello io sono omosessuale? L’amore ha mille sfaccettature. Il mio orientamento sessuale è ben definito, sono etero” – […] e ancora – “Io se voglio bene ad una persona le voglio bene a prescindere da tutto. Sono molto triste perché viviamo nell’epoca delle etichette. Con Giovanni c’è una bellissima amicizia, stiamo bene insieme e se ho voglia di abbracciarlo davanti a mille persone lo faccio. Se la gente giudica me ne sbatto. Tutto quel che fa star bene l’anima può essere definito amore, ma non sesso, non amore carnale. Perché alcuni di voi subito danno delle etichette dovrei precludermi di abbracciare una persona che ha un orientamento sessuale diverso dal mio? Questa potrebbe essere una forma di razzismo, o sbaglio?“.

A mio avviso Mariano ha calcato un po’ troppo la mano alludendo ad “amicizie speciali” e parlando di “amore”, ma è altrettanto vero che un uomo etero può benissimo essere amico di un uomo gay, baciarlo, abbracciarlo, fargli le coccole e…rimanere etero! Si chiama amicizia e non ci sarebbe niente di male.