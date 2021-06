Mariano Catanzaro sarebbe in dirittura d’arrivo al Grande Fratello Vip, parola di Nuovo Tv, dove potrebbe rincontrare il suo nuovo amico speciale Giovanni Ciacci. Un’amicizia che effettivamente è sospetta (non tanto per Giovanni, quanto più per Mariano, dato che in poco tempo si è dichiarato “innamorato della testa” prima di Tommaso Zorzi, poi del volto di Ogni Mattina).

“Io e Giovanni ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune […] definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale, un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme. […] Lo definirei un gigante buono, dotato di una sensibilità straordinaria. Come si evolverà il nostro rapporto? Non so rispondere sul futuro. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore“.

Ma parliamo di come Mariano non sappia più che pesci pigliare . . . Vi prego sto morendo 😂😂😂 #tzvip https://t.co/nIriuBmkIZ — .🌷 di choriflettuto✨ (@charlissima) June 25, 2021

Mariano Catanzaro: l’amicizia speciale prima con Tommaso Zorzi, poi con Giovanni Ciacci

Su Tommaso Zorzi, invece, ai microfoni di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, aveva dichiarato:

“Se c’è qualcosa che vi devo dire? Dopo a sua vincita al GF Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora. Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale. Se c’è solo amicizia o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi. […] L’amore ha mille sfaccettature.”