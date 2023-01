Marianna ritrova il suo primo amore dopo 68 anni: “Non sei vedovo? Che fregatura!”

Sono tornati gli over a C’è Posta a Per Te. Ieri sera Marianna ha chiesto aiuto a Maria per ritrovare il suo primo amore, Francesco.

“Lei si chiama Marianna e lui Francesco. Lui prova a baciarla e lei scappa. La seconda volta lui la sbatte al mure e lei riscappa. Adesso lei lo bacerebbe, anche perché ha capito che non resterebbe incinta, però sono passati 68 anni. Lei aveva 13 anni e viveva a Cerignola in campagna con i suoi genitori. La mamma era severa e non la faceva uscire mai. A scuola però vedeva questo ragazzo che la guardava. Poi si trasferiscono a Milano e un giorno che esce dalla ditta dove lavorava si trova davanti Francesco. Lui ha provato a baciarla, ma lei scappa. Poi lui le lascia una spilla e le dice che sarebbe partito per il militare e le chiede di aspettarlo. Quando lui torna però lei era sposata e incinta. Tre anni fa lei è rimasta vedova e mi ha detto ‘finalmente Dio se l’è preso’. Così ha iniziato a venirle il pallino di ritrovare quel Francesco. Ma noi abbiamo trovato tre uomini con quel nome e cognome”.

Marianna ritrova Francesco dopo 68 anni.

La signora ha spiegato come mai ha rifiutato i baci del suo Francesco: “Ho 86 anni, ricordo bene che lui mi ha stretto e mi ha messo contro al muro. Mia mamma mi diceva che con il bacio rimanevo incinta“.

I primi due ‘Francesco’ non erano quelli giusti, ma il terzo sì: “Mi sembra di conoscerla. Non ho perso la memoria. Io pensavo che non c’era più. Per me è un piacere rivederti. Sono passati così tanti anni. Sì aprite la busta, ho voglia di rivederla. Se sono vedovo? No sono sposato“.

Marianna ha così capito di aver preso un palo: “Vuoi questo bacio dopo 68 anni? Ah oddio non è vedovo? C’ha la moglie? Oddio che fregatura! Ma allora davvero c’hai la moglie?”

“Sono una donna finalmente libera dalle catene” Marianna come possiamo non amarti 🥰 #CePostaPerTe pic.twitter.com/xMiw1Orn8E — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 21, 2023