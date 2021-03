LA MALATTIA coma una montagna. Da scalare per dominarla e tornare a vivere, in salute. La vede così Marianna Corona, insegnante di yoga, figlia di Mauro Corona, e autrice del libro in uscita domani ‘Fiorire tra le rocce. La via dell’equilibrio quando la vita si fa ripida’ (Giunti Editore). Un testo con le illustrazioni del papà famoso alpinista, scultore e scrittore, in cui Marianna ripercorre la sua infanzia, raccontando una famiglia molto speciale, il rapporto con il padre e poi la montagna, luogo incantato ma severo, che ti allena alla durezza della vita illudendoti, a volte, di poterti salvare. E soprattutto il suo incontro con un tumore da cui è riuscita a guarire fino a poter sperimentare davvero come si possa – nonostante tutto – fiorire tra le rocce.

La ‘Mari’s Bad Rock Day’

Marianna conosce l’arrampicata sin da piccola visto che in famiglia è uno sport abituale. Eppure, un giorno proprio non ce la fa, si blocca e decide di tornare indietro. A Erto, il paese delle Dolomiti friulane se­gnato dalla tragedia del Vajont e amato dai climber per le sue magnifiche falesie, c’è una via di roccia che si chiama “Mari’s Bad Rock Day” dedicata proprio a lei, in ri­cordo del giorno in cui su quella parete si bloccò, senza riuscire più a salire né a scendere. Una specie di indizio di malattia, penserà in seguito la perché la vita le stava preparando un ostacolo più duro, quello della malattia, di fronte alla quale non c’è allenamento o tec­nica che venga in soccorso. “Non sapevo ancora, scalando quelle pareti, quali altri strapiombi mi attendevano. Non sapevo che il fiato mi sarebbe mancato di nuovo, che altri bad days erano scritti sul mio cammino, o forse addirittura dentro di me”, racconta.

La malattia

A 38 anni Marianna si è ammalata di un tumore al colon, patologia che in Italia ha colpito lo scorso anno quasi 44mila persone ed è il secondo tipo di cancro più frequente. Eppure, se ne parla ancora poco perché tocca una parte del corpo di cui la maggior parte degli individui ancora si vergogna. Lei soffriva di mal di pancia e aveva una poliposi familiare. Un giorno dopo una colonscopia programmata, di monitoraggio, il medico vide qualcosa: un polipo proprio sulla curva del colon destro che verrà poi asportato. Dopo l’intervento chirurgico, Marianna racconta il momento in cui le viene detto finalmente che cos’ha: “Tumore. Finalmente qui chiamano le cose come stanno. Non polipo malato. Non neoplasia maligna, non adenocarcinoma. Tumore”. Una notizia che la sconvolse: “A volte il destino infierisce su di noi quando meno ce lo aspettiamo. Quando tutto va bene e crediamo di essere invincibili, e la vita scorre piana e pensiamo che mai potrà capitarci nulla, ecco la sorpresa. Arriva la bestia a calpestarci con gli zoccoli. Se ce la caviamo, riprendiamo a pensare, a spostare sassi per uscire all’aperto, rifiorire”, racconta.

La terapia adiuvante dopo la chirurgia

Dopo l’intervento chirurgico, la visita dall’oncologo portò buone notizie perché le venne spiegato che il tumore era andato via. Ma era necessario fare la chemioterapia adiuvante per evitare eventuali ricomparse del cancro in altre parti del corpo. “Sei mesi di medicine devastanti. Di mutazioni del corpo sottili e impercettibili e altre palesi e plateali. Non mi prendo la briga di valutare se farla oppure no. Mi fido dei medici. E da adesso inizio a vivere realmente sulle spine perché il tumore non è un infarto. Sottintende calvario”, racconta Marianna. E, intanto, i genitori cercano di starle vicino: “Una famiglia con un tumore si trasforma. Siamo diventati un filo unico dove si incatenano dolori e gioie, nodi e anse che non si distingue a chi appartengano. Sento lo stato d’animo di mio padre, sento i punti interrogativi di mia madre. Mio padre mi abbraccia ogni volta che mi vede. Mi dice: Ti do un po’ di energia. Mia madre rispetta i miei silenzi. Mi compra la spesa e me la porta a casa”.

I mesi di chemioterapia si sono rivelati duri, soprattutto quando arrivava la nausea e il vomito. Violento e più frequente di quanto Marianna immaginasse. Fino a farle temere di non farcela. “Avevo brividi, mani congelate, formicolii vari, scosse che circolano nei muscoli, parestesie da freddo, crampi insopportabili che sembrano tritare le budella, dissenteria, fuoco nella pancia, fiato corto”, racconta la giovane donna che non riusciva neppure più a mangiare e a bere. Torna in ospedale e stavano per rimandarla a casa dopo un po’ di Plasil finché il chirurgo la blocca e la salva per la seconda volta. Marianna venne ricoverata perché, le dicono dopo vari esami, “con la chemioterapia l’intestino si è bruciato”. Ancora giorni duri, in ospedale con le flebo nel braccio per battere quel male e ricominciare a vivere. Ma è dopo questo ricovero che la donna decise di abbandonare clinicamente quest’ospedale e cercare aiuto altrove, in un centro più grande che magari abbia accumulato più esperienza.

I libri e internet

Una volta dimessa, Marianna ha deciso di catalogare referti, passare allo scanner tutti i documenti, creare una cartella digitale suddivisa per anni: Cd completi, copie di Tac, ecografie, radiografie. Decise di informarsi sui vari medici che potrebbe interpellare. Iniziò a prenotare una visita alla volta: Milano, Padova, Vicenza, Aviano. Tante le domande da fare ai medici. “Inizio a leggere su Internet tutto il leggibile sul tumore al colon digitando le sigle del mio tumore: G3 pT3 pN0(0/26) cM0. Aspettative di vita, percentuali, statistiche, nulla di concreto. Scandaglio forum. Trovo messaggi disperati di nickname che chiedono per il padre, la madre, lo zio, la nonna. Appelli lasciati senza risposta. Mi arrabbio sugli appelli inascoltati. Vorrei rispondere di non aprire un forum del genere per poi lasciarlo cadere nel vuoto”, dice Marianna che inizia anche a leggere libri: L’intestino felice; La dieta della longevità; Curare il colon; La dieta salva colon; Il sistema di guarigione della dieta senza muco. “Leggo come controllare le feci e leggere come si sta. I miei tarocchi li interpreto non dai fondi del caffè, ma guardando gli escrementi della mattina. Sembro un RIS. Forse avrei dovuto studiare materie investigative”, scherza.

Erto-Aviano-Milano: in cerca di risposte

La “danza” tra gli ospedali è stato un periodo intenso. Medico sempre nuovo, diverso, al quale ripetere la sua storia. Troverà medici indisponenti, altri comprensivi. Fino ad arrivare al Cro, Centro di Riferimento Oncologico del Friuli-Venezia Giulia di Aviano, provincia di Pordenone, dove incontrerà due dottoresse: “Angela e Mara non mi faranno solo da medici, diventeranno supporto, sostegno, psicologhe, punti di appoggio, riusciranno a stemperare ansie e grattacapi. Ogni tanto mi dimenticherò che sono le mie dottoresse e mi capiterà di rivolgermi a loro come fossero amiche di vecchia data”, precisa Marianna. Qui ad Aviano ha comprato anche la sua prima campana tibetana: “Voglio provare a metterla sulla pancia e a farla suonare per vedere cosa succede. Medicina tradizionale messa insieme con esperimenti alternativi. Per fare di me oggetto di indagine. Me che sperimento me”, racconta. Da Aviano a Milano, all’Istituto Europeo di Oncologia dove le confermarono la necessità della chemioterapia adiuvante e decidono che è utile fare delle indagini genetiche. “Ho deciso che da adesso in poi penserò al mio tumore solo per un’ora al giorno. Non posso pensarci per ventiquattro ore. Ormai mi sembra di essere il tumore stesso”, decide ad un certo punto.

Ritorno agli asana

Poi una mattina Marianna si è guardata la cicatrice lasciata dall’intervento: “Fa impressione e mi ricorda che non ho più un pezzo dentro di me. L’ho toccata. Percorsa con il dito avanti e indietro. E’ spessa, sembra che salti fuori dalla pelle. Una cicatrice è una ferita di ricordo. Non capisco se mi toglie forza o me la dà”, racconta. Però, ha voglia di tornare allo yoga che le fornisce ipotesi di sopravvivenza. “Quel tappetino è per me un palco. Un modo di comunicare con me stessa. Un tempo tutto mio”, ci spiega. “Voglio tornare a fare tutti gli asana difficili che facevo prima. La lezione che mi impongo ogni mattina mi aiuta, mi dà sollievo nelle giornate meno buone, quelle burrascose che mentono sul da farsi”. Ma poi Marianna ripiomba nello sconforto perché è ancora un po’ debole e fuori allenamento. “Ho recuperato salute e voglia di vivere a forza di fatiche. Fare movimento, camminare, salire sentieri significa varcare la porta di una farmacia senza tetto. Medicina a cielo aperto, cure al ritmo delle stagioni. Piano piano, senza forzare, usando la calma e la saggezza del malato tornato alla vita”.

La scoperta dell’insegnamento

E poi un giorno arriva la richiesta di una ragazza con cui Marianna lavora al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Insieme ad una decina di altre persone vorrebbe imparare lo yoga e le chiede di essere la loro insegnante. All’inizio scettica, poi entusiasta: “Non trovavo da tempo una cosa che mi appassionasse in modo cosi? integrale. Ci penso sempre, anche quando faccio altro mi viene da aggiustare un asana oppure da sistemare qualche passaggio”. E, infatti, poi decide di fare un corso per diventare insegnante di yoga e la sua rinascita continua: “Sto fiorendo una seconda volta, come il tarassaco. Tenuta salda tra le rocce come un raponzolo”, scrive con trasporto.

Il libro di Marianna si chiude con una originale rivisitazione dei fondamenti della pratica yogica: asana spiegati e definiti non con i nomi classici delle posizioni yoga ma con gli elementi naturali della sua terra, animali o piante. Per ogni asana è indicato anche un olio essenziale da diffondere nella stanza durante la pratica e delle brevi poesie: “Mentre progettavo questa parte del libro, nel cuore del primo durissimo lockdown, non potevo andare a camminare come facevo sempre, così mi ritagliavo un paio d’ore, nel primo pomeriggio, durante le quali circolavo come una pecora nel prato del cortile delle scuole vicino casa”, racconta in conclusione. Ed è proprio durante questi camminamenti che le sono venute in mente delle brevi poesie, degli haiku giapponesi, che hanno una metrica ben precisa e che si trovano all’inizio di ogni asana.