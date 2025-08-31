27 C
Marialuna: la nuova voce del pop-rock italiano contemporaneo

Da StraNotizie
Marialuna: la nuova voce del pop-rock italiano contemporaneo

Marialuna è una giovane cantante marchigiana, originaria di Castelleone di Suasa, ora residenti a Verona. Con un forte amore per la musica rock-pop, si ispira in particolare a Tina Turner. Ha conseguito con il massimo dei voti una Laurea Triennale in Canto Pop/Rock presso il Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo. La sua carriera è arricchita da esperienze live sia in Italia che all’estero, dove si è esibita con diversi gruppi come Superstar show e Marymoon project.

Marialuna ha partecipato a numerosi concorsi musicali, ottenendo riconoscimenti significativi. È stata finalista a Sanremo Junior e al concorso “Vocine di Castrocaro”, vincitrice di “Moda e Spettacolo” in Sicilia e ha preso parte come cantante ufficiale a Miss Italia Marche dal 2017 al 2023. Ha collaborato come corista con artisti di rilievo, tra cui Carlo Marrale dei Matia Bazar e Annalisa Minetti, ed è attualmente corista di Johnson Righeira.

Nel suo nuovo percorso discografico, Marialuna è supportata da un team di talentuosi musicisti, autori, arrangiatori e produttori.

Il suo primo singolo, “Libera”, segna l’inizio di questa avventura musicale. Questo brano parla del coraggio di superare le paure per abbracciare se stessi ed è una ballad pop/rock che trae ispirazione dal soft rock americano e britannico. “Libera” anticipa altri singoli in uscita nei prossimi anni, e mira a riportare in auge il pop/rock degli anni ‘90, mantenendo un tocco di freschezza contemporanea.

Marialuna e la sua musica saranno presto protagonisti sui media italiani e sulle piattaforme social.



