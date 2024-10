Marialuisa Jacobelli a Striscia la Notizia: le sue parole su Francesco Totti

Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti avrebbero avuto un incontro in un albergo, confermato dalla stessa giornalista sportiva in una recente intervista. Durante una telefonata con il settimanale Gente, Jacobelli ha accennato a una relazione tra i due, affermando che «due più due fa sempre quattro» e che se ci sono foto, la situazione è chiara. Quando le è stata posta una domanda diretta sulla possibile liaison con Totti, la giornalista ha confermato senza mezzi termini: «Sì».

Questa situazione ha portato Valerio Staffelli a consegnare un tapiro di Striscia la Notizia a Jacobelli, dopo aver già premiato Totti e Noemi Bocchi. Totti non ha rilasciato commenti in merito mentre Bocchi ha dichiarato di essere calma e di avere fiducia nel compagno. La scena della consegna del tapiro a Jacobelli andrà in onda nella serata, con anticipazioni che mostrano la giornalista mentre riceve il premio e dichiara: “Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio”.

Nonostante il suo tentativo di non approfondire la questione, Staffelli ha insistito, chiedendo ulteriori conferme su quanto accennato in precedenza. Jacobelli ha nuovamente avvalorato le sue affermazioni e ha inserito Totti nella narrativa della sua vita privata. Questo nuovo capitolo ha sollevato un notevole interesse e speculazioni nei media, riguardanti la vita sentimentale di Totti e il suo rapporto attuale con la Bocchi, creando un mix di curiosità e gossip intorno alla situazione.

La conferma del flirt tra Jacobelli e Totti ha destato scalpore, generando reazioni sia nei fan che nei media. La questione si complica ulteriormente per Totti, già noto per il suo passato con Ilary Blasi, e ora sotto i riflettori per una nuova potenziale relazione. Staffelli e Striscia la Notizia continuano a essere al centro della scena con la loro indagine su questo sviluppo, arricchendo il dibattito pubblico e il gossip su personalità di alto profilo nel mondo dello sport e del giornalismo. La vicenda sembra destinata a riempire le pagine dei tabloid e a tenere alta l’attenzione del pubblico, mentre i protagonisti tentano di gestire le conseguenze delle loro azioni.