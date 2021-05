Dopo un anno d’amore è finita la storia tra Marialaura De Vitis e Paolo Brosio. Topolino e Topolina sono stati svariate volte in tv a parlare della loro relazione, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Poco fa la bella toscana ha rivelato che lei e Paolo hanno rotto di comune accordo.

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”.

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis a Live Non è la d’Urso.

La modella di 22 anni quando il suo ex era ancora nella casa del GF Vip dichiarò: “Colgo l’occasione per dire che per ora non ho rilasciato dichiarazioni, questa è la prima intervista che faccio. Io e Paolo ci siamo conosciuti alla fine di quest’estate a Forte dei Marmi. Poi lui ha contratto il Covid e poi è entrato nella casa del GF Vip. Io e Paolo non ci siamo visti molto, ma abbiamo iniziato una frequentazione. Sono stata l’ultima persona che lui ha chiamato prima di entrare al GF. Questo nostro rapporto crescerà quando uscirà dal reality. Lui pensa a me come sto facendo io. Siamo molto uniti e fiduciosi sul nostro futuro insieme. Abbiamo condiviso momenti religiosi e carnali. Vorrei dirgli di fare meno il lumacone nella casa. Io so che lui mi pensa e mi aspetta, ma deve dimostrarlo. Ho visto che ha fatto un massaggio ad Adua. Io queste cose me le segno tutte. Il sentimento sta crescendo tanto. Ho 22 anni e lui 64 ma per noi la differenza d’età non è un problema, stiamo benissimo“.

Dopo quelle dichiarazioni la ragazza e il giornalista si sono fidanzati ufficialmente e sono stati ospiti moltissime volte di Barbara d’Urso a Domenica Live e Live Non è la d’Urso.

Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura, dopo la macchina della verità a #noneladurso emergono nuovi dubbi e nuove rivelazioni. pic.twitter.com/rNcMMF8Sq4 — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) December 20, 2020

22 anni lei, 64 lui: una coppia che continua a far discutere… Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis a #Noneladurso. C’è già un tradimento? pic.twitter.com/J57pZ1hvvW — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) November 29, 2020