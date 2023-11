Mariah già alla 1 nelle classifiche di mezzo mondo con All I Want for Christmas

Scongelata da 25 giorni, Mariah Carey sta già conquistando le classifiche di mezzo mondo con l’iconica All I Want for Christmas Is You (che ha cantato ai Billboard Music Awards 2023). Rientrata alla 17 nella Billboard Hot 100, la canzone natalizia di Mariah è alla 1 su Apple Music in Austria, Germania, Malta, Norvegia e Svezia e su YouTube in Australia, Austria, Canada, Danimarca, Irlanda, Malta, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

Tutti gli altri artisti sono avvisati, che facciano spazio, la regina di Natale è tornata.



Mariah Carey, tutte le posizioni di All I Want For Christmas.

Spotify:

#2 Austria

#2 Lithuania

#3 United States

#4 Denmark

#4 Latvia

#5 Ireland

#5 Norway

#5 Switzerland

#6 Canada

#6 Estonia

#6 Iceland

#7 Germany

#7 Sweden

#7 United Kingdom

#9 Luxembourg

#10 Worldwide

#14 Netherlands

#15 Slovakia

#16 Romania

#17 Belgium

#17 Poland

#18 Czech Republic

#29 Cyprus

#45 Finland

#48 Australia

#50 United Arab Emirates

#51 New Zealand

#52 Bulgaria

#55 Singapore

#55 Ukraine

#56 Belarus

#59 Hungary

#73 South Korea

#82 Portugal

#89 Costa Rica

#91 Greece

#109 Japan

#114 Italy

#131 France

Apple Music:

#1 Austria

#1 Germany

#1 Malta

#1 Norway

#1 Sweden

#2 Cyprus

#2 Czech Republic

#2 Ireland

#2 Lithuania

#2 Switzerland

#3 Luxembourg

#4 Poland

#4 Slovakia

#4 United States

#6 Canada

#6 Finland

#6 Lebanon

#7 United Kingdom

#8 Denmark

#8 New Zealand

#9 Estonia

#9 Singapore

#10 Australia

#11 Denmark

#11 South Korea

#12 Romania

#14 Belgium

#16 Latvia

#16 Netherlands

#16 Slovenia

#23 Greece

#24 United Arab Emirates

#25 Bulgaria

#26 Vietnam

#32 Belize

#40 Croatia

#43 Papua New Guinea

#48 Hungary

#59 Cambodia

#62 Belarus

#63 Portugal

#73 Mongolia

#75 Cayman Islands

#78 Italy

#85 Bahrain

#85 Bermuda

#87 Sri Lanka

#94 Qatar

#111 Thailand

#115 France

YouTube:

#1 Australia

#1 Austria

#1 Canada

#1 Denmark

#1 Ireland

#1 Malta

#1 Sweden

#1 United Kingdom

#1 United States

#2 Czech Republic

#2 Iceland

#2 Netherlands

#2 Norway

#2 Switzerland

#3 Germany

#3 Luxembourg

#3 Slovakia

#4 Belgium

#4 Belize

#4 New Zealand

#6 Finland

#6 The Bahamas

#7 Estonia

#9 Greece

#9 Latvia

#10 Cyprus

Com’è nata All I Want For Christmas.