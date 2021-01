Questo è un periodo d’oro per Shawn Mendes che oltre ad aver sfornato un nuovo album pare che abbia anche chiesto a Camila Cabello di sposarlo. Di cose per cui essere felice ne ha tante il cantante canadese e sarà per questo che ieri è entrato in modalità Fabrizio Corona ‘Viva la libertà!’ ed ha pubblicato un post in cui ha scritto: “Sono grato! Il sole, il caffè, la salute, le vecchie canzoni di Mariah Carey, la musica e gli umani“. Quando la popstar di All I Want for Christmas Is You ha letto l’aggettivo “vecchie” nella stessa frase in cui era citata…

Mariah Carey poche ore dopo ha risposto facendo un copia e incolla del post del collega, stessa posa, stessa didascalia: “Grata! Il sole, il tè, la mia salute, la mia famiglia, le vecchie canzoni di Shawn Mendes, la musica, gli umani!”

Grateful 💖 The sun, tea, my health, my family, old Shawn Mendes songs, music, humans!!! pic.twitter.com/pykme4FsSx — Mariah Carey (@MariahCarey) January 28, 2021

Il post di Mariah ha fatto il giro del web ed ha fatto sorridere anche il Shawn.

🤣❤️❤️ https://t.co/WxdYGFSn9n — Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 28, 2021

E speriamo che Mendes abbia capito l’errore e che non usi più la parola “vecchia/vecchie” riferendosi alla diva del pop.