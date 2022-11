Mariah Carey regina del Natale: ecco il motivo

Mariah Carey è la regina del Natale: ecco perché ogni anno non smettiamo di celebrare le feste con le sue canzoni.

Quest’anno il Natale di Mariah Carey sarà speciale. E non solo perché sarà in compagnia delle persone più importanti della sua vita. Potrà infatti godere, ancora una volta, del successo straordinario della sua celebre hit All I Want for Christmas is You, la canzone che ha reso il suo nome sinonimo di Natale. Ma per quale motivo la principessa dell’R&B si è conquistato questo successo straordinario? Proviamo a scoprirlo insieme attraverso una semplice analisi.

La storia di All I Want for Christmas is You

Nel 1994, Mariah Carey ha pubblicato il classico natalizio, All I Want for Christmas is You. Il brano è stato un successo immediato, e presto è diventato uno standard natalizio. Ma qual è la storia dietro questo brano? Secondo quanto raccontato dalla stessa artista, il pezzo è stato scritto in soli dieci minuti.

Mariah Carey

Ispirata da una canzone d’amore che aveva sentito alla radio, ha deciso di scrivere la propria versione di un brano romantico. Il pezzo è stato originariamente registrato come un demo, ma l’etichetta di Carey ha apprezzato così tanto questa canzone da scegliere di pubblicarlo come singolo.

Ben presto All I Want è diventato così uno dei brani preferiti dal pubblico per Natale, coverizzato da tanti artisti nel corso degli anni. È stato anche inserito in diversi film pubblicati in questo periodo di festa, come Love Actually ed Elf. Il brano è ora considerato uno degli standard natalizi più popolari di tutti i tempi, è stato classificato al numero uno su diversi charts della musica natalizia, e ha venduto più di due milioni di copie.

Merry Christmas è il miglior album natalizio di sempre?

Qual è il miglior album natalizio di tutti i tempi? In cima alle classifiche di molte persone c’è senza dubbio l’album di Natale per eccellenza, Merry Christmas di Mariah Carey. Registrato nel 1994, questo classico disco contiene tutte le canzoni natalizie più famose, come Silent Night, O Holy Night e Joy to the World, oltre a qualche brano originale dell’artista, come All I Want for Christmas is You.

Leggi anche -> Tutti quello che devi sapere su All I Want for Christmas is You, il brano natalizio di Mariah Carey

Ciò che più i fan amano di questo album è il senso di nostalgia che riporta indietro nel tempo. Un potere che solo gli evergreen hanno, e che lo rende il disco perfetto per entrare nello spirito natalizio.