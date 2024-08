Mariah Carey piange la madre e la sorella, morte nello stesso giorno

Non è un segreto che i rapporti tra Mariah Carey e la sua famiglia non siano mai stati dei migliori, ma nelle ultime settimane la diva del pop ha voluto passare del tempo con sua madre. L’anziana purtroppo si è spenta lo scorso weekend, lo stesso giorno della sorella della cantante, Alison.

Nella sua autobiografia la star ha scritto: “Come molti aspetti della mia vita, il mio viaggio con mia madre è stato pieno di contraddizioni, fatti complicati e non sempre piacevoli. Non è mai stato solo bianco e nero, è stato un intero arcobaleno di emozioni. La nostra relazione è stata segnata dall’orgoglio, dal dolore, dalla vergogna, ma anche dalla gratitudine e dalla gelosia, dall’ammirazione e soprattutto dalla delusione. Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre. Non c’è un modo semplice di descrivere quello che ci lega, ma di sicuro non le ho mai voltato le spalle“.

Nel 2021 Alison ha denunciato la sorella Mariah Carey, per quello che ha scritto nel suo libro. La cantante di Hero infatti ha raccontato di essere stata drogata da Alison: “Da bambina avevo sviluppato l’istinto di percepire quando la violenza stava arrivando. Quando avevo 12 anni, mia sorella mi ha drogato di Valium, mi ha offerto un mignolo pieno di c0ca, mi ha inflitto ustioni di terzo grado e ha cercato di vendermi a un protettore. Per me non è stato facile superare questi traumi“.

Mariah Carey confirms her mom Patricia and sister Alison both died on same day:

“My heart is broken that I’ve lost my mother this past weekend. Sadly, in a tragic turn of events, my sister lost her life on the same day. I feel blessed that I was able to spend the last week with… pic.twitter.com/TePUaV96lU

— Pop Crave (@PopCrave) August 26, 2024