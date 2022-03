Non soltanto la regina dei whistle e dei record nella Billboard, Mariah Carey è anche la numero 1 in fatto di gaffe e ieri ne ha combinata un’altra delle sue. La popstar di We Belong Together ha inviato per sbaglio un messaggio a Shawn Mendes, ma questa non è l’unica cantonata che ha preso, perché nell’sms ha scritto: “Ciao e buon giorno del ringraziamento”. Pochi istanti dopo Mariah Carey ha mandato un altro messaggio: “Scusa ho sbagliato Shawn. Poi mi sono anche ricordata che non è il giorno del Ringraziamento“. Peccato che il Thanksgiving venga festeggiato il quarto giovedì di novembre. Il cantante canadese ha risposto con un: “Tranquilla tutto ok, avevo capito che si trattava di uno sbaglio o una sorta di scherzo“.

Poco fa Mariah ha anche spiegato perché ha scritto ‘buon Ringraziamento’ a marzo: “Mio cugino Shawn M ed io abbiamo questa sciocca cosa in cui ci diciamo ‘Buon Ringraziamento’ il giorno di San Patrizio. Shawn Mendes l’ha scoperto oggi, scusami ancora per lo sbaglio“.

Mariah Carey shares text she accidentally sent to Shawn Mendes instead of her cousin: “Wrong Shawn.” pic.twitter.com/AjqSCfAqk7 — Pop Crave (@PopCrave) March 18, 2022

My cousin Shawn M and I have this silly joke where we tell each other Happy Thanksgiving on St. Patrick’s Day ☘️ @ShawnMendes found out about it today.. sorry Shawn!! 😂 pic.twitter.com/BKya5NVtTN — Mariah Carey (@MariahCarey) March 18, 2022

Mariah Carey e la risposta al post di Shawn.

Quella di ieri non è certo la prima interazione tra la Carey e Shawn Mendes. Un anno fa il cantante di Senorita ha pubblicato una foto su Instagram con una didascalia particolare: “Sono grato! Il sole, il caffè, la salute, le vecchie canzoni di Mariah Carey, la musica e gli umani“. ‘Vecchie’? Com’è possibile che Mariah abbia fatto vecchie canzoni se è appena una fanciulla?

Proprio per questo la Carey ha risposto pubblicando un post parodia di quello del collega: “Grata! Il sole, il tè, la mia salute, la mia famiglia, le vecchie canzoni di Shawn Mendes, la musica, gli umani!”