MARIAH CAREY “L’Emancipazione di Mimi”: cofanetto in vinile 5LP e deluxe 2LP

Mariah Carey celebra il ventesimo anniversario del suo decimo album, “The Emancipation of Mimi”, con una riedizione in uscita il 30 maggio per Def Jam Records/Ume. La “The Emancipation of Mimi (20th Anniversary Edition)” sarà disponibile in un cofanetto di vinile limitato (5 LP), includendo l’album originale, tracciati aggiuntivi dell’Ultra Platinum Edition e contenuti inediti come remix di KAYTRANADA ed Esentrik, versioni a cappella, brani strumentali e rarità. In particolare, il box contiene “When I Feel It”, mai pubblicato prima, e l’intima “We Belong Together (Mimi’s Late Night Valentine’s Mix)”, insieme a un libretto di 28 pagine con fotografie e una lettera di Mariah ai fan.

Accanto a questa edizione fisica, verrà rilasciata anche una versione digitale Extended Deluxe con tracce esclusive. Dopo la sua residency a Las Vegas, Mariah si prepara per un nuovo tour mondiale, celebrando così un momento cruciale della sua carriera artistica e personale.

Originariamente pubblicato il 12 aprile 2005, “The Emancipation of Mimi” ha visto collaborazioni con artisti di alto profilo e ha riportato Mariah al centro della scena musicale globale, con brani che spaziano da “It’s Like That” a “We Belong Together”, quest’ultimo rimasto in cima alla Billboard Hot 100 per 14 settimane. Con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è diventato l’album più venduto della carriera di Mariah, permettendole di eguagliare Elvis Presley per il maggior numero di singoli da solista in vetta alla classifica. Il disco ha ricevuto dieci nomination ai GRAMMY, coronando il suo successo con premi significativi nel 2006.