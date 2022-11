Mariah Carey dà il benvenuto al Natale: il video su Instagram

Mariah Carey torna a salutare Halloween dando il benvenuto al Natale, la sua stagione: il video sui social diventa virale.

Mariah Carey ci ha preso gusto. Lo aveva già fatto nel 2021, ha voluto ripetersi nel 2022. Come fosse l’incarnazione del Nightmare Before Christmas di selickiana-burtoniana memoria, anche la cantante americana, una delle regine del nuovo soul, ha deciso di diventare l’anello di congiunzione tra Halloween e il Natale e, proprio durante la festa più tetra e oscura del mondo, ha voluto dare il benvenuto con gioia al suo periodo dell’anno preferito: quello in cui risuona ovunque All I Want for Christmas is You.

Mariah Carey saluta il Natale con il video It’s You

Lo aveva fatto anche nel 2021 la cantante classe 1969. La record-woman del periodo di Natale aveva pubblicato anche lo scorso anno un video diventato virale in cui si mostrava mentre spaccava delle zucche gridando: “It’s Time“.

Mariah Carey

Stavolta ha scelto invece di puntare su una clip diversa, meno ironica ma comunque molto divertente. Il video inizia infatti con una sua immagine travestita da strega per Halloween, mentre fa cyclette in mezzo a un bosco, con tante zucche attorno a lei. In men che non si dica, però, con una transizione si ritrova a cavallo di una renna, vestita di rosso con abiti natalizi e circondata da tanti elementi che ricordano il periodo più bello dell’anno. Di seguito il video in questione:

Mariah Carey si prepara a nuovi record?

Con questo video, ancora una volta la splendida Mariah è riuscita quindi a farci ricordare che il Natale ormai arriva a novembre, e che superato Halloween è tempo di pensare a un’altra festa, a lei molto più vicina.

Non a caso, qualcuno ha commentato ricordando come da questo momento in avanti la cantante americana tornerà a scalare le classifiche di tutto il mondo e a guadagnare milioni senza fare nulla di straordinario. La forza delle hit stagionali. E non c’è boicottaggio che tenga: ormai Mariah è uno dei simboli del Natale, al pari del vischio o del presepe. Piaccia o non piaccia, bisogna accettarlo.