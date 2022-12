Mariah Carey, concerto di Natale: date, orari e repliche

Mariah Carey, un concerto speciale per Natale: ecco dove verrà trasmesso e quando potremo guardarlo.

Non è Natale senza Mariah Carey, da oltre venticinque anni l’unica, vera e inimitabile regina del Natale, grande protagonista con la sua voce e le sue hit del periodo delle feste. Merito anche, e soprattutto, dell’ormai storica All I Want for Christmas is You, la canzone natalizia per antonomasia ormai da diverso tempo a questa parte. Se già ogni anno la cara Mariah ci accompagna con la sua voce sui social, in tv e dei centri commerciali, quest’anno ha deciso di farci un regalo ancora più grande: un concerto speciale nella serata della vigilia. Ecco come e dove vederlo.

Mariah Carey: un concerto speciale per Natale

Il nuovo show della regina del Natale s’intitola Mariah Carey: Merry Christmas to All. Due ore di grande musica in perfetto spirito natalizio, girato in una cornice davvero unica, quella del Madison Square Garden di New York, il più importante palazzetto sportivo e musicale del mondo. All’interno dello show, Mariah canterà il meglio del suo repertorio di successi natalizi.

Mariah Carey

Uno spettacolo unico per un’artista straordinaria, da oltre 200 milioni di album venduti fino ad oggi e ben 19 singoli al primo posto della Billboard Hot 100 in tutta la sua carriera, più di ogni altra cantante solista della storia. E se non bastasse, a rendere ancora più straordinario questo record il fatto che di quelle 19 hit, ne ha scritte ben 18 di suo pugno.

Concerto di Natale di Mariah: date e orari

Il concerto Merry Christmas to All, speciale natalizio con l’unica e inimitabile Mariah Carey, andrà in onda su MTV Music il 24 dicembre alle ore 22, su MTV nello stesso giorno dalle ore 23 e infine su VH1 il 25 dicembre, nel giorno di Natale, alle ore 19. E per chi se lo fosse perso, presto sarà anche disponibile on demand su Paramount+.

Insomma, non resta che sintonizzare le sveglie. Quest’anno non c’è Una poltrona per due che tenga: la vigilia di Natale dovremo passarla con la diva più natalizia della musica mondiale. Di seguito il video di O Holy Night: