All I Want For Christmas Is You infrange un nuovo record.

Mariah Carey è la regina indiscussa del Natale, con la sua All I Want For Christmas Is You è arrivata alla 1 della Billboard HOT100 nel 2019 e anche quest’anno. La star adesso ha collezionato un nuovo record, perché il 24 dicembre l’iconico pezzo natalizio è stato ascoltato più di 17 milioni di volte, diventato così la canzone con il più alto numero di streams in 24 ore. La Carey ha commentato il risultato, aggiungendo anche le persone pensano che i cantanti facciano i big money con lo streaming, ma non è così.

“Wow, so che le persone pensano che io stia facendo tanti soldi (però vi svelo un piccolo segreto: gli artisti guadagnano molto poco dagli streaming) ma la vera ragione per cui sono oggi qui piena di stupore e gratitudine è vedere la gioia che questa piccola canzone che ho scritto porta alle persone. Grazie e buon Natale a tutti”.

WOW 🤯🥳😭 I know people think I’m making “coin” (lil’ secret: artists make very little from streams) but the real reason I’m sitting here in astonishment & gratitude is seeing the joy this little song I wrote brings to people. THANK YOU & MERRY CHRISTMAS!!! ❤️🎄❤️🎄❤️‼️❄️❄️❄️‼️ https://t.co/jlhrtiN0h1 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 25, 2020

“All I Want For Christmas Is You” è stata riprodotta 17,2 milioni di volte ieri solo su Spotify. Con questi numeri Mariah ha infranto il record della canzone più ascoltata in un solo giorno #BuonNatale pic.twitter.com/cVjD0AcAHF — news dei vip (@news_dei_vip) December 25, 2020

Mariah Carey: quanto guadagnano i cantanti con lo streaming?

“Spotify paga per ogni singolo ascoltato in streaming 0,0043 $, quindi per 1000 ascolti 4,30 $. iTunes, con il servizio Apple Music, paga 0,00735$ per ciascun ascolto, quindi circa 7,35$ ogni 1000. Deezer, per ciascun ascolto, paga circa 0,004$, quindi 4$ ogni 1000 ascolti in streaming. YouTube è la piattaforma che paga meno per quanto riguarda gli ascolti, con 0,001$ per ciascuno e all’incirca 1$ ogni 1000. Tidal è la piattaforma che paga meglio in termini di streaming, con 0,01250$ per ciascun ascolto e 12,50$ ogni 1000. Amazon Music non si discosta molto da Spotify, poiché le royalty sono di 0,00402$ per ciascun ascolto e 4,02$ ogni 1000”.

👑 @MariahCarey‘s “All I Want For Christmas Is You” has once again broken its own record for Most Streams in a Single Day on Spotify with over 17 million!!! 2020: 17,223,237

2019: 12,028,987

2018: 10,819,009

2017: 8,069,105 Congratulations Mariah!!! 😍 #L4L pic.twitter.com/ihE6OdEc4W — All About Mariah (@AllAboutMariah) December 25, 2020

Fonte: latuamusica