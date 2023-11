Mariah Carey canta All I Want For Christmas Is You ai Billboard Music Awards

Scongelata il primo novembre, ieri sera Mariah Carey è stata trasportata ai Billboard Music Awards 2023, dove è arrivata in seggiovia per dare il via (in anticipo) alle festività natalizie. La diva del pop si è esibita sulle note della sua iconica All I Want For Christmas Is You ed ha portato a casa il premio Chart Achievement Award. E adesso prepariamoci al ritorno dell’inno del Natale nelle classifiche di tutto il mondo.

“Da piccola ho sempre sognato di trascorrere il Natale perfetto, non era facile perché la mia famiglia aveva pochi mezzi. Quindi ho cercato di mettere ogni grammo di desiderio per quel momento perfetto quando ho iniziato a lavorare alla canzone All I want for Christmas is you insieme anche al noto compositore e produttore Walter Afanasieff.

Quando ho scritto quella canzone per la prima volta, ero davvero all’inizio della mia carriera e stavo ancora pensando a cose dell’infanzia, come il desiderio della neve ogni anno. – ha raccontato Mariah nel 2021 – Ho iniziato a scriverla su una tastiera DX7 o Casio che si trovava in una piccola stanza nella casa in cui vivevo all’epoca nello stato di New York. Scrivevo tutto ciò a cui pensavo, tutte le cose che mi ricordavano il Natale e che mi facevano sentire allegra, festosa e che volevo far provare agli altri.

Dopo aver composto la melodia e il testo, ho visto Walter Afanasieff e gli ho suggerito di inserire un inizio lento, prima di un’esplosione di suoni e di ritmo sullo stile del “wall of sound” di Phil Spector. Poi abbiamo completato il brano nel 1994 e sono così grata che ancora oggi rappresenti le feste e torni in classifica ogni anno”.