Non mancano le polemiche per questa scelta di dubbio gusto

Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita appaiono in diretta social poco dopo la morte del nonno, il marito dell’anziana donna diventata popolare sui social grazie alla nipote, influencer napoletana. Una scelta che ha fatto storcere il naso a moltissimi follower, che la trovano una trovata di dubbio gusto e decisamente irrispettosa in un momento di lutto.

Fonte foto da Facebook

L’influencer napoletana e sua nonna sono apparse in diretta Facebook dopo la morte del nonno, avvenuta nella serata di sabato. Dopo i messaggi di cordoglio espressi da numerosi follower che seguono la coppia, ne sono arrivati altri che polemizzano sulla scelta di mostrare così il proprio dolore.

Nella diretta le due donne piangevano per la morte dell’uomo, avvenuta improvvisamente. C’è chi le ha accusate di fare la sceneggiata e chi non si capacita di come moglie e nipote dell’uomo appena deceduto dopo nemmeno 24 ore siano in grado di andare sui social a sbandierare il loro dolore.

L’influencer napoletana non sta attraversando un bel periodo. La ragazza, che vive a Londra, è stata a lungo ricoverata in ospedale nella capitale inglese, dopo aver scoperto di avere una malattia al cuore. E sabato la notizia della morte del nonno.

Il Maresciallo, marito di Nonna Margherita, che ha 89 anni, è venuto a mancare all’improvviso. Mariagrazia Imperatrice ne ha dato l’annuncio sui social con un messaggio rivolto a tutti coloro che non fanno altro che dire brutte cose sul suo conto. E poi la discutibile decisione di andare in diretta con la nonna dopo la morte dell’uomo.

Fonte foto da Facebook

Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita, le polemiche per la diretta social

Il video ha sollevato molte polemiche, proprio perché, in un momento di dolore come questo, una diretta social forse stona un po’.

Tanti i follower che hanno sostenuto la ragazza e la donna che hanno rispettivamente perso nonno e marito, mentre altri sono stati decisamente polemici.