La scorsa edizione del GF Vip è stata senza dubbio quella con più fanclub e personaggi che hanno dato vita a degli eserciti pronti a difenderli a colpi di hashtag e voti. Tra questi concorrenti c’era anche Maria Teresa Ruta, che con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando formava un bellissimo trio. Qualcosa però si è spezzato sul finale e adesso la conduttrice e il vincitore del GF non si sentono più. La Ruta intervistata da Chi ha rivelato di essere delusa da Tommaso.

“Se ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne sì. Le sento quasi tutte, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando. Gli uomini un po’ meno. In particolare mi ha deluso Tommaso Zorzi. Pensi che avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Express: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l’abbiamo creata, lui è uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L’ho ritrovato al GF Vip, siamo stati bene. Poi l’ho perso di nuovo. Capita. Nessun dramma”.

Le dichiarazioni della conduttrice non stupiscono, visto che un anno fa – sempre su Tommaso – ha dichiarato: “Tommaso mi prendeva in giro. C’è da dire che io e lui rappresentiamo due mondi completamente diversi. Può fare quello che vuole. Io non l’ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone“.

“Eravate i miei amici”. Maria Teresa ha la possibilità di avere un confronto con Tommaso e Stefania. I silenzi degli ultimi giorni di convivenza li hanno definitivamente allontanati… #GFVIP pic.twitter.com/XKPlWqEdlk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Maria Teresa tra Tommaso e Stefania… c’è ancora qualcosa di poco chiaro: le versioni non tornano. Chi ha ragione? #GFVIP pic.twitter.com/1bOWxCkBrw — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Maria Teresa ha tirato fuori tutto il suo malessere… una crisi dirompente, legata anche a qualche incomprensione coi suoi compagni. Tommaso, Stefania e tanti altri le sono stati vicini. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/7P6ovNY1CE — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

