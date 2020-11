Maria Teresa Ruta anni fa è stata spesso ospite e concorrente di Caduta Libera di Gerry Scotti, il quiz con le botole in cui il concorrente cade giù se perde la manche.

Le sue partecipazioni hanno sempre portato allegria e basta scrivere il suo nome online per scoprire che pure Francesco Facchinetti all’epoca ne era rimasto colpito.

Il quiz di Gerry Scotti ieri sera è entrato indirettamente anche nella casa del Grande Fratello Vip quando Giulia Salemi, parlando con gli altri coinquilini, ha raccontato qualche aneddoto divertente in merito alla sua partecipazione.

Quando ha parlato della botola, però, Maria Teresa Ruta l’ha bloccata ricordandole che nel contratto che hanno firmato per partecipare a Caduta Libera c’era scritto chiaramente di non rivelare cosa ci fosse nel fondo delle botole.

"Oddio c'era scritto? Io neanche l'avevo letto il contratto, aiuto", ha esclamato la Salemi. "Certo che c'era scritto" ha replicato la Ruta "Non puoi rivelare nulla: per contratto non possiamo dire cosa c'è sotto la botola, né quanto è alta. Certo il vuoto d'aria si sente eh, a me è volata tutta la gonna. Ora però non potrei più partecipare perché ho già fatto 60 anni. A Caduta Libera prendono solo under 60 proprio per la caduta. Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare".