Maria Teresa Ruta qualche giorno fa è stata ospite di Casa Chi ed è stata messa davanti alla notizia, poi smentita, di Amedeo Goria in procinto di partecipare a L’Isola dei Famosi. Un reality a cui lei stessa ha partecipato durante la prima edizione e che sua figlia Guenda Goria ha fatto un po’ di anni dopo.

“Il mio ex marito non farà L’Isola dei Famosi” – si legge su Giornalettismo – “Il motivo è perché pare abbiano trovato durante le visite mediche delle extra sistole al cuore. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato. Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come l’Isola”.