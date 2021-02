Siamo abituati a vedere Maria Teresa Ruta come una fatina sempre sorridente e incapace di essere pungente, ma dalla sua uscita dal GF Vip qualcosa è cambiato. L’ex gieffina forse si è sentita tradita e sta continuando a lanciare shade agrodolci a Tommaso e Stefania. Nella sua ultima intervista rilasciata a Casa Chi Mary T ha velatamente dato dell’incoerente alla Orlando.

Lei è saldamente aggrappata. Stefania ha sempre detto di volere salvaguardare quelli del percorso iniziale. Quindi avrebbe dovuto salvare anche me che le sono stata affettuosamente amica. Chi pur di non vederla soffrire dopo la nomination di Tommaso ha inventato cose assurde. In pratica lei a volte non fa quel passo indietro che dovrebbe fare per età, ma ha le gambe lunghe, lunghe, lunghe e vuole camminare”.

Maria Teresa Ruta era tra le mie preferite al GF Vip (sicuramente la più pulita), ma diciamo che mi sarebbe piaciuto vederla così chiara e disposta a dire cose poco piacevoli anche dentro la casa.

“Devo dirti che il mio è sempre stato Tommaso dal primo giorno e l’ho sempre detto. Lui ha confuso il mio abbraccio per un affetto straordinario nei suoi confronti. L’ho stretto come faccio con mio figlio per fargli capire che si può sbagliare ma che la mamma capisce. Diciamo che mi sono sostituita un po’ alla sua mamma e alla sorella nei grandi momenti di sconforto. Lui merita di vincere.

Tommaso è molto stanco come ero stanca anch’io. Siamo persone un po’ diverse e un po’ fragili dentro. Anche se magari io ho una scorza dura lui ha una scorza cinica ognuno c’ha la sua scorza fatta diversamente. Però è un po’ fragile, anche nelle ultime settimane perché ho visto qualche momento. A differenza sua io gli ho parlato di questo, ma mi rendo conto che io ho il doppio dei suoi anni.

Anche Dayane dovrebbe vincere perché lo desidera dal primo istante in cui è entrata. Lo meriterebbe per quello che è successo ne fa una persona segnata dalla vita. Dovrebbe avere due vincitori quest’anno il Grande Fratello Vip. Dayane per la vita non bella che ha avuto e Tommaso per il suo talento. Lui ha avuto una vita più facile, ma lo meriterebbe per il suo grande talento”.