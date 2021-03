Stefania Orlando e Maria teresa Ruta sembra non abbiano ancora chiarito e forse non lo faranno nemmeno in futuro.

La casa del GF Vip nei primi mesi si è spaccata in due, da una parte la ‘camera arancione’, dall’altra quella blu, al cui interno c’era il trio formato da Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. I tre sono sempre stati uniti, ma a poche settimane dalla fine qualcosa si è rotto, la mamma di Guenda è stata nominata da Tommaso ed è uscita con l’amaro in bocca. Dopo la fine del reality i tre hanno chiarito? Sembra di no, perché se il 25enne ha detto che Maria teresa Ruta è ‘una falsa’, oggi Stefania intervistata da Superguida ha dichiarato che con lei non ha nulla da chiarire: “Io con Maria Teresa Ruta non devo chiarire nulla. Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live“.

La Orlando ha anche smentito l voci su una presunta crisi con il marito: “Con Simone non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto. Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza“.

La porta rossa sarà anche chiusa, ma le dinamiche del GF Vip sembrano continuare, perché oltre alla maretta tra il ‘golden trio’, anche Dayane è ancora in rotta con Rosalinda.

Maria Teresa Ruta su Stefania Orlando.

“Quando è uscita l’ho abbracciata, le ho detto ti voglio bene. Io ho detto solo una cosa che mi sembrava un suggerimento sbagliato a Tommaso di non parlarmi della sua nomination. Ad un’amica bisogna parlare in faccia. Io al suo posto avrei detto dille che l’hai nominata. Quando sono uscita ho sentito cosa hanno detto Tommaso e Stefania, mi hanno preso in giro. Lui non doveva affondare il coltello su Giulia, non gli serviva per vincere perchè per me era il vincitore”.

