Maria Teresa Ruta ieri sera ha raccontato di una serata in cui Alain Delon avrebbe preferito la sua compagnia a quella di Alba Parietti. Nel giro di 5 minuti la madre di Francesco Oppini aveva già pubblicato due post e svariati commenti per dare un’altra versione dei fatti. Quel volpino di Alfonso Signorini ha mostrato a Mary T quello che Alba ha scritto su Instagram e la gieffina poco dopo la puntata è crollata. Tra le lacrime la concorrente del GF Vip ha dichiarato: “Io millantatrice proprio mai. Non sono bugiarda. Perché mi devo inventare queste cose. Ha detto che sono fantasiosa. Ho dovuto dire il suo nome, c’era anche lei e Alfonso me l’ha chiesto. Ho detto la verità ragazzi“.

Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò hanno cercato di tranquillizzare Maria Teresa Ruta e le hanno detto che probabilmente Alba stava scherzando (certo, come no).

Maria Teresa Ruta smaschera Pierpaolo Pretelli.

Siamo abituati a vedere Mary T come la “mamma” della Casa del GF Vip, la concorrente più accomodante, ma questo non significa che non si renda perfettamente conto di tutto quello che le accade intorno. La conduttrice ieri notte ha fatto un’analisi perfetta della scelta di Pierpaolo su chi mandare in finale.

“Ho visto che ha preferito Zenga a te. Non voleva andare al televoto con te. Lui ha pensato che Zenga votava lui, che Zelletta votava lui. Se Dayane votava te e lui votava te andavate in 3 e li massacravi. Fai il conto, la verità è questa. Amore mio [ride]”.

RAGAA MI SENTO MALE HAHAHAHA “Se andavate in tre li massacravi”

“E Giulia? HAHAHAHAHAH”

“Lei l’amica”

Hanno capito tutto ✈️😂😂😂#tzvip pic.twitter.com/DS9PJ6fSpN — stela (@iforrealharry) January 26, 2021

Io che pensavo che Tommy avesse chiesto agli altri di non votarlo, quando invece sono gli altri ad essere solo patetici 🤡🤡#tzvip pic.twitter.com/TLpgTm2hD7 — Fabiana.! (@queenorlando_) January 26, 2021