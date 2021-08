Vi ricordate la lettera trash scritta da Guenda Goria per sua madre Maria Teresa Ruta al grido di “Perché lo stai evitando?“; bene: abbiamo finalmente la risposta.

Guenda Goria scrive una lettera trash a Maria Teresa Ruta: “Perché lo stai evitando?” https://t.co/veWwJmg8R9 — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 16, 2021

Ovviamente anche questa volta via settimanale DiPiù, per rendere tutto ancora più trash. Anche questa lettera ha come oggetto Mirko Gancitano, nuova fiamma di Guenda Goria che Maria Teresa Ruta starebbe evitando come la peste. Cosa c’è dietro?

“Figlia mia, mi scrivi che nei primi quattro mesi di fidanzamento mi sono rifiutata di conoscere il tuo nuovo amore, Mirko. È vero. Mi avevi più volte invitato a cena con voi, ma io avevo sempre trovato una scusa, e ora voglio spiegarti il perché. La cosa che mi stupisce e mi lascia perplessa, e un po’ persino impaurita, è che a pochi giorni di distanza da questi miei discorsi, fatti anche pubblicamente in alcuni interventi televisivi, e ripresi dai media più volte, tu improvvisamente ti sia innamorata e abbia iniziato a frequentare un ragazzo coetaneo”.

Maria Teresa Ruta: “Mirko deve piacere a te non a me”

Maria Teresa Ruta si riferisce ai discorsi fatti al Grande Fratello Vip in merito all’ex fidanzato di Guenda Goria, giudicato da lei troppo grande. “Vorrei che mia figlia si trovasse un fidanzato coetaneo“, aveva dichiarato.

“Mirko mi sembra un ragazzo straordinario e a me piace moltissimo, ma l’alchimia deve essere tra te e lui. Io posso apprezzarlo per quello che vedo trasparire dai tuoi occhi e posso anche pensare che sia la persona giusta, ma ribadisco che deve essere giusta per te, non ti devi innamorare per fare felice me. Questa volta sono stata io ad invitarvi, ma non a cena, dove alla fine si possono fare poche chiacchiere, ma addirittura in vacanza, anche se breve perché sei impegnatissima. Stiamo facendo un bel giro in barca a vela insieme, anche con mio marito Roberto, e ci stiamo conoscendo. Mirko mi sembra veramente un bravo ragazzo, ma Guenda, ripeto, non deve piacere a me”.

E per coronare questa letterina, ecco anche una foto di famiglia fra Maria Teresa, Guenda e Mirko in vacanza insieme.