Maria Teresa Ruta: Scopri il Marito Roberto, Sposato per Undici Volte

Maria Teresa Ruta è tornata nella Casa del Grande Fratello dopo aver divorziato nel 2004 dal primo marito, il giornalista Amedeo Goria, a causa dei suoi continui tradimenti. La storia d’amore tra Maria Teresa e Amedeo, iniziata nel 1987, si è conclusa dopo 17 anni di matrimonio, segnati da freddezza e infedeltà. Maria Teresa ha raccontato di scoprire i tradimenti di Goria attraverso messaggi e una “agendina nera” con nomi di donne e punteggi.

Nel 2006, ha incontrato Roberto Zappulla, un produttore discografico e televisivo. La coppia ha celebrato undici matrimoni in varie parti del mondo, ma non ha ancora completato le pratiche per un matrimonio ufficiale in Italia. Il matrimonio era previsto per il 2024, ma è saltato a causa delle vicissitudini familiari: la nascita del nipotino Noah e la depressione della figlia Guenda.

Roberto Zappulla non ha reagito positivamente all’ingresso di Maria Teresa nella Casa, descrivendosi come “furibondo” per il rinvio del rinnovo delle promesse d’amore. Maria Teresa, dal canto suo, ha espresso il desiderio di sperimentare nuovamente le emozioni del reality, che aveva trovato assenti nella vita quotidiana.

Nonostante le difficoltà, Maria Teresa e Roberto sembrano mantenere una relazione solida, anche se un rimpianto persiste: non essere riusciti ad avere un figlio insieme. La storia di Maria Teresa, ricca di alti e bassi, continua a suscitare interesse nel pubblico e nei media.