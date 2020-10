Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip, ha raccontato a Maria Teresa Ruta una delle sue ultime frequentazioni che è finita nel peggiore dei modi.



Il gieffino avrebbe infatti scoperto il tradimento del suo fidanzato grazie a Grindr, dove alcuni suoi amici avevano scoperto il suo profilo.

La conduttrice, un po’ perplessa, ha chiesto:

“Non ne sapevo l’esistenza. Ah, perché qualcuno apre la chat e vede le foto? Nel senso come un elenco… Distanza? Come Wasabi o come si chiama, che ti fa vedere i posti vicino a te”.