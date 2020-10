Stamani Maria Teresa Ruta si è svegliata in crisi per quello che è successo ieri sera con Matilde Brandi. La conduttrice ha detto di aver sbagliato e poi è scoppiata in lacrime. Tommaso ha cercato di calmarla e le ha consigliato di mostrare a tutti questo suo lato più fragile e vulnerabile.

La mamma di Guenda è scoppiata in lacrime ed ha raccontato un segreto drammatico di cui a quanto pare non aveva parlato quasi a nessuno.

“Devo pensare alle cose belle che ho, ho una casa, una mamma, un fratello, una famiglia stupenda.Ho una famiglia stupenda e non si può volere tutto dalla vita. Ho una cosa che mi porto dentro e Maurizio Costanzo mi disse ‘ Maria Teresa tu non darai mai il 100% tuo se non vai in analisi e non ti risolvi questo problema’. Aveva ragione ma io non voglio sapere del mio passato, mi dimentico tutto quello che è successo, non voglio ricordare. Hanno tentato di violentarmi. Avevo solo 20 anni e sai che la mia prima volta vera è stata a 24 anni con il padre di Guenda, io non l’avevo detto a nessuno”.