Maria Teresa Ruta sbotta contro Patrizia Rossetti: “Voglio un confronto con lei”

Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta sono buone amiche e in molti le ricordano insieme a Pechino Express. Le due hanno vinto il famoso reality (adesso di Sky), ma a quanto pare ora il loro rapporto potrebbe essere appeso ad un filo. Quando la regina delle televendite è entrata al GF Vip sono uscite vecchie dichiarazioni che ha fatto su Maria Teresa Ruta nel 2021 e questo ha indispettito l’ex gieffina. La Ruta ai microfoni di Pipol Gossip ha dichiarato che sarebbe pronta ad avere un confronto con la Rossetti al Grande Fratello Vip.

“Sono rimasta interdetta. Da Patrizia Rossetti proprio non me lo sarei aspettato! Caspita. Ha fatto con me Pechino Express, e credevo ci fosse un’amicizia pulita. Ti racconto un aneddoto: Prima che lei entrasse all’interno della casa del GF Vip le ho telefonato una sera. Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi. Le ho augurato il meglio.

Una volta che lei ha fatto il suo ingresso sono improvvisamente usciti su tutti i social le dichiarazioni che lei aveva fatto contro di me quando io mi trovavo all’interno del reality. Cose che, purtroppo, non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce. Mia figlia Guenda è intervenuta, io ci sono solo rimasta male. Forse lei aveva bisogno di soldi per ritornare dalla D’Urso. Un confronto con lei? Mi piacerebbe! Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia! E magari le chiederei “come ci si sente a fare un reality dato che tu hai detto che per farne uno ci si debba svendere?”.