Maria Teresa Ruta: “Questo Grande Fratello mi fa proprio schifo”

Maria Teresa Ruta è sempre stata una fan del Grande Fratello Vip e anche quest’anno ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter rientrare in Casa per avere un confronto con Patrizia Rossetti. Questo appello lo ha fatto però ben prima gli ultimi fatti che hanno visto coinvolto Marco Bellavia.

Ora, infatti, la conduttrice “schifa” il reality e lo ha dichiarato apertamente su Instagram.

“Voi sapete che i miei post, i miei reel sono fatti semplicemente per farvi sorridere e ridere. Ma oggi vi voglio parlare del GF Vip, che mi fa schifo. Sì, perché era partito benissimo. Certo, è un programma di intrattenimento ma non per questo non può essere anche un programma un po’ educativo. Infatti era partito con paroloni come “parità, “integrazione”, parlando di malattie, di patologie”.

Il racconto prosegue poi così:

“E poi? E poi cosa succede? Che Marco Bellavia prende la porta e se ne va, che viene nominato da tutti e non viene compreso. Non viene capito che aveva bisogno di un abbraccio. Aveva bisogno di essere accolto, di sentirsi come gli altri perché molti su cui c’erano delle discriminazioni sono stati accolti con affetto, che poi sia vero o falso questo io non lo so. Io Marco Bellavia non lo conosco per niente e da spettatrice mi aspettavo quello che non c’è stato. Provare a comprenderlo, provare a sostenerlo ma soprattutto, anche senza parlare, abbracciarlo. Questo GF mi fa proprio schifo”.