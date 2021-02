Poco più di 24 ore senza Maria Teresa Ruta e nella casa del GF Vip si sente già la sua mancanza. La conduttrice era una delle vere anime dello show, che con il suo addio ha perso davvero la parte più scanzonata.La madre di Guenda Goria è rientrata in possesso del suo smartphone e sta cercando di rispondere a tutti i suoi sostenitori. Attraverso le sue stories Mary T ha rivelato che sta bene, ma che si sta riprendendo dallo shock dell’uscita.

Confermando la sua educazione e gentilezza, Maria Teresa Ruta ha mandato anche dei messaggi vocali alle sue fanpage.

“Ragazzi finalmente un telefonino in mano. Ma è pazzesco, sono entrata in Instagram e siete mitici. Ma come mi state sostenendo?! Quanto affetto mi avete dato. Vi sto leggendo ad uno ad uno. Sono scioccata dal vostro amore. Cercherò di rispondere a tutti. Siete mitici. Però così è troppo. Un amore infinito per me. Non siete solo fanpage per me, non è vero. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti”.