Nelle ultime puntate del GF Vip mi sono chiesto come mai Massimiliano Morra abbia perdonato con estrema facilità l’outing di Adua, per poi invece mettere il muso a Guenda per la faccenda del sogno. La stessa domanda se l’è fatta anche Maria Teresa Ruta, che ieri ha chiesto un confronto a Morra e gli ha fatto notare come abbia usato due pesi e due misure con sua figlia e la Del Vesco.

“Non so se c’è stato un fraintendimento o meno. Mia figlia avrà anche sbagliato, io non voglio difenderla, non ho parlato troppo con lei di quel sogno che tu avresti fatto. Tu te la sei presa moltissimo. Qualcuno però ha detto che tu sei gay e dopo 5 minuti tu eri abbracciato ad Adua e invece non hai chiesto scusa a Guenda. Adua è stata fraintesa, perfetto, Guenda è stata fraintesa, ok, ma perché tu sei arrabbiato solo con una? Hai avuto due pesi e due misure. Tu eri abbracciato con Adua subito dopo. Guenda è stata onesta e ti ha detto che aveva capito che tu l’avevi sognata, è stata corretta. Io non capisco”.

L’attore delle fiction Ares per giustificare il suo comportamento ha detto una sciocchezza: “Io avevo creduto a lei che mi aveva detto di non aver detto ‘è gay’, anche perché lei sa benissimo che non lo sono. Comunque lei ha avuto dei problemi di disturbi alimentari e comunque alcune volte i disturbi alimentari ti portano a dire cose non veritiere. Può succedere, ci sono persone che conosco che hanno avuto disturbi alimentari e…”

Quindi i disturbi alimentari di Adua l’avrebbero trasformata in una bugiarda? Per fortuna Maria Teresa Ruta (che come la Del Vesco ha sofferto di anoressia) ha fatto capire al coinquilino di aver detto cosa non corretta: “No dai, no, cose non veritiere magari le dicono all’interno della famiglia o ai propri amici non in queste situazioni, poi lei ne è uscita e noi seguiamo una terapia”.

I più maligni potrebbero pensare che Massimiliano Morra continui a perdonare e giustificare Adua perché sa che lei potrebbe sbottare e raccontare cose scomode, ma siccome io sono un bravo ragazzo credo che Massimiliano sia sincero.



Maria Teresa Ruta chiede spiegazioni a Massimiliano Morra.

Mariateresa sei una grande donna Con in sorriso hai smascherato l’attore da 4 soldi e difeso la dignità di tua figlia. Ti si ama #gfvip Continua nei commenti 👇🏻 pic.twitter.com/35JoRMflVn — LA VERGINE DELLA VALLE (@LEspertine) October 7, 2020

#GFVIP

Massimiliano: “I disturbi ALIMENTARI ti possono portare a dire cose non veritiere.” Tutti i medici del mondo pic.twitter.com/yTzLWngX3l — Manu 🌷 (@panelelasalame) October 7, 2020